), nell’ambito di, con la direzione artistica di, appuntamento con. Il progetto nato nel 2015, è attento ad esaltare la componente multietnica, in particolare quella comune matrice ritmica proveniente dall’Africa, che funge da catalizzatore e permette di sperimentare contaminazioni audaci con le sonorità Mediterranee. L’ensemble è formato da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino, tre musicisti tarantini che ricercano per esprimere una identità personale, per riscoprire le tradizioni con un’apertura verso la modernità e la contaminazione tra culture. Finalisti di numerosi premi nazionali (Generazioni, Parodi, Alberto Cesa), si sono esibiti in importanti festival in Italia e in Europa, tra cui Ethnos, Raizes World Music, Bari in Jazz e Taranto Jazz di spalla a Enzo Avitabile.degustazioni con piatti caldi, insalatone, dolci, frutta, birre e i vini delle Cantine Duca Carlo Guarini. Per informazioni e prenotazioni 3927026114.) ladi, tra futuro e tradizione. Una serata che intreccia parole e musica, ricerca antropologica e suoni del Mediterraneo, per raccontare la vitalità di un patrimonio antico che continua a parlare al presente. Si comincia con, antropologa e studiosa del griko, che presenterà il suo libro ““.prenderà vita, progetto di(oud e voce) e(fisarmonica) affiancati da(voce e tamburi a cornice) e(lyra cretese). Il loro suono è un viaggio che attraversa cinque secoli di storia: dalle radici italiane e grikaniche alle influenze greche e turco-ottomane, un mosaico di melodie che brillano, come suggerisce il nome greco del gruppo, riportando alla luce un patrimonio artistico e spirituale quasi dimenticato. L’appuntamento proseguirà con il, formato da, due musicisti che uniscono viola da gamba, oud e chitarra in un dialogo intimo e appassionato tra le sponde del Mediterraneo. Le loro note, sospese tra epoche e geografie diverse, trasformano il palco in un ponte tra tradizione e contemporaneità.

Lunedì 4 agosto (ore 20:30 | ingresso con contributo soci 7 euro) si terrà La Notte Bianca di Donne Note, nona edizione del festival dedicato alla musica, alla creatività femminile e all’impegno sociale. La serata, realizzata con il contributo di Fondazione Puglia, si aprirà con un talk che vedrà la partecipazione della sindaca Dina Manti, della scrittrice Simona Cleopazzo (Collettiva Edizioni Indipendenti) e di Elena Mangia, fondatrice di Kalikardia, che condividerà esperienze di benessere psicocorporeo dedicate alla sanazione del femminile e all’integrazione con il maschile. Dalle 21:30 sarà la musica a guidare la serata con Carolina Bubbico, tra le voci e compositrici più poliedriche del Salento, già direttrice d’orchestra a Sanremo, che porterà sul palco un universo musicale che spazia dal jazz alla world music fino al pop contemporaneo; Chiara Turco, cantautrice e polistrumentista che trasforma loop station, chitarra e synth in storie di dialogo e resistenza; Agnese Contini, che intreccia la sua musica con riflessioni profonde sulla società e sui rapporti umani; Consuelo Alfieri, giovane interprete della tradizione popolare, capace di unire dialetto e italiano in canti che profumano di radici. La serata si arricchisce della rassegna “Alice e le altre off“, curata da Collettiva Edizioni, con scrittrici e poete che, tra letture e racconti, porteranno le parole di Grace Paley, Armanda Guiducci, Colette, Margaret Atwood e Jolanda Insana.