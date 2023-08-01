Di seguito un comunicato diffuso dal comitato Fci Puglia:
Ci siamo! Ecco la 72°edizione della Coppa San Sabino che, annualmente, si presenta con le credenziali di appuntamento di grossa risonanza per la categoria dilettanti élite e under 23, molto seguito dagli sportivi e dagli appassionati in occasione della festa di San Sabino, patrono della Città di Canosa di Puglia.
Organizzata dal Gruppo Sportivo Patruno, la manifestazione si svolge mercoledì 2 agosto su un percorso urbano ed extra-urbano di 134,1 chilometri ripetendo nove volte un anello di 14,9 chilometri con partenza ufficiosa (alle 9:00) e arrivo in viale Bovio.
Tra i 120 atleti iscritti in rappresentanza di 20 squadre ci sono ben cinque ragazzi pugliesi di nascita: Vittorio Carrer del Velo Racing Palazzago (Corato), Ettore Loconsolo della Beltrami TSA Tre Colli (Bisceglie), Michele Coccia dell’Aran Vejus (Cagnano Varano), Francesco Binetti (Bisceglie) e Davide De Giorgi (Galatone) della Pro.Gi.T Cycling Team che a sua volta è la squadra che ha domiciliazione a Bari.
LE SQUADRE PARTECIPANTI
Gragnano Sporting Club, MG K Vis Colors for Peace, Pro.Gi.T Cycling Team, Polisportiva Tripetetolo, Campana Imballaggi Goe&Tex Trentino, Onec Team, Velo Racing Palazzago, Etruria Team Sestese-Amore&Vita, Futura Team, UC Pistoiese, UC Pregnana Team Scout, Calzaturieri Montegranaro-Marini Silvano, VPM Moretti SCS, Aran Cucine Vejus, Lineaorobike Avezzano, Team Mazzola, UC Trevigiana Energiapura Marchiol, Forno Pioppi, ACDC Trofa e Beltrami TSA Tre Colli.
ALBO D’ORO