Di seguito il comunicato:



Qualità a prezzi accessibili. Un marchio di calzature donna che sta conquistando il mercato nazionale, grazie alle sue produzioni originali e di tendenza. Si tratta di STELLAG, il brand che offre la cura del dettaglio, nato da 75 anni di esperienza e 4 generazioni di calzaturieri.

“Usiamo materie prime di qualità per creare prodotti dallo stile ricercato e di tendenza. Crediamo nella tradizione e nell’innovazione, la nostra azienda è frutto di un lungo percorso fatto di esperienza maturata sul campo, di ricerca e di sperimentazione”. Spiega Stella Immacolato, Founder di STELLAG. “Sono nata in Puglia, amo la mia terra, da cui traggo ispirazione per le creazioni. Per motivi di studio mi sono trasferita a Milano dove ho avuto modo di seguire la moda da vicino, le nuove tendenze e iniziare a creare qualcosa che mi rappresentasse. L’obiettivo è quello di produrre delle calzature ricercate ma che siano accessibili a tutte le tasche, in quanto credo fortemente che la moda debba essere inclusiva e rivolta a tutti”, conclude.