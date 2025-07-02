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Taranto: per una bottiglia di birra riempita di mozziconi di sigarette, una bottiglia di birra gratis Birroteca

2 Luglio 2025
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Di seguito un comunicato diffuso da Birroteca:

SFIDA LANCIATA!
Hai voglia di una birra artigianale pugliese? TE LA REGALIAMO NOI!

Ma prima… guadagnatela.

Se ci porti una bottiglia piena di mozziconi di sigarette raccolti sulle spiagge di Taranto, noi in cambio ti diamo una bottiglia di birra artigianale prodotta in Puglia.
Semplice. Pulito. Giusto.

Non stiamo scherzando. I mozziconi sono una piaga per il nostro mare e la nostra terra. Se ami la birra come noi, dimostralo facendo qualcosa di concreto per il territorio.

Vieni da noi alla Birroteca con la bottiglia (piena, mi raccomando), raccontaci dove hai raccolto i mozziconi… e brinda con coscienza.

Il mare di Taranto ringrazia. E anche il tuo palato.

 


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