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Puglia: 253424 positivi a test corona virus, incremento di 43 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

2 Luglio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 2 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 5968 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 43 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.688.193 test.

244.093 sono i pazienti guariti.

2.689 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.424 così suddivisi:

95.208 nella Provincia di Bari;

25.592 nella Provincia di Bat;

19.821 nella Provincia di Brindisi;

45.166 nella Provincia di Foggia;

26.968 nella Provincia di Lecce;

39.488 nella Provincia di Taranto;

814 attribuiti a residenti fuori regione;

367 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 2.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/lKO55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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