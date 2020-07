Alfonso Pisicchio, stando al tgnorba, ha incontrato Michele Emiliano e si è detto pronto a rimettere il mandato di assessore. Il titolare dell’Urbanistica nella giunta regionale della Puglia è indagato, con il fratello Enzo, per un’ipotesi riguardante polizze e attività non regolare in rapporto alle elezioni. Ieri le perquisizioni da parte della Guardia di finanza.

L’assessore regionale, ieri stesso, aveva comunicato di avere ricevuto un avviso di garanzia. Si è detto subito a disposizione degli inquirenti e totalmente estraneo alla vicenda, nonché assolutamente tranquillo.