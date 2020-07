I carabinieri di Matera eseguono sei misure cautelari in queste ore. Arresti legati fra l’altro, secondo le accuse a vario titolo, a 28 furti fra cui undici in municipi di Basilicata e Puglia, ad esempio nel.barese, nella provincia Bat e in quella di Taranto. Fra l’altro, in.tali episodi, rubate anche 24 pistole d munizioni in dotazione alle polizie locali, stando alla contestazione.