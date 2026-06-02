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2 Giugno 2026
Festa della Repubblica Oggi si celebrano anche ottanta anni dal voto alle donne

Anche pugliesi nel coro dei 3500 per l’inno nazionale diretti da Riccardo Muti, “lo mandiamo al presidente” VIDEO "Cantare Amantis Est" a Ravenna

2 Giugno 2026
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Il maestro Riccardo Muti ai 3500 coristi provenienti a Ravenna da tutta Italia, compresa Puglia: “lo cantiamo e mandiamo al presidente Mattarella.” Inno di Mameli, il canto degli italiani, nell’ottantesimo anniversario della Repubblica.

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Scritto ad ARCoPu:

𝐌𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐨𝐜𝐢. 𝐔𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐨.

La grande giornata di studio e prove di “𝐂𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐬 𝐞𝐬𝐭” continua oggi al 𝐏𝐚𝐥𝐚 𝐃𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́ sotto la guida del Maestro 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐌𝐮𝐭𝐢 nel giorno della 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚!

Il 𝐂𝐨𝐫𝐨 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐑𝐂𝐨𝐏𝐮 porta a 𝐑𝐚𝐯𝐞𝐧𝐧𝐚 l’energia, la passione e il cuore della coralità pugliese

Un’esperienza unica
Una grande comunità musicale
Emozioni che resteranno nel tempo… e 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐚 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢!

Video al link di seguito:

https://www.facebook.com/share/v/1Bj3ar4guJ/

 

 


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