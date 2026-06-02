Il maestro Riccardo Muti ai 3500 coristi provenienti a Ravenna da tutta Italia, compresa Puglia: “lo cantiamo e mandiamo al presidente Mattarella.” Inno di Mameli, il canto degli italiani, nell’ottantesimo anniversario della Repubblica.
—–
Scritto ad ARCoPu:
𝐌𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐨𝐜𝐢. 𝐔𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐨.
La grande giornata di studio e prove di “𝐂𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢𝐬 𝐞𝐬𝐭” continua oggi al 𝐏𝐚𝐥𝐚 𝐃𝐞 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́ sotto la guida del Maestro 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐌𝐮𝐭𝐢 nel giorno della 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚!
Il 𝐂𝐨𝐫𝐨 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐑𝐂𝐨𝐏𝐮 porta a 𝐑𝐚𝐯𝐞𝐧𝐧𝐚 l’energia, la passione e il cuore della coralità pugliese
Un’esperienza unica
Una grande comunità musicale
Emozioni che resteranno nel tempo… e 𝐛𝐮𝐨𝐧𝐚 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢!
Video al link di seguito:
https://www.facebook.com/share/v/1Bj3ar4guJ/