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2 Giugno 2026
Festa della Repubblica Oggi si celebrano anche ottanta anni dal voto alle donne

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo eccetto il Salento Protezione civile, previsioni meteo

2 Giugno 2026
codice giallo temporali eccetto salento

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 3 giugno, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori interni ed adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali
grandinate e frequente attività elettrica.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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