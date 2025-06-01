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Torremaggiore: riconoscimento come città d’arte Determina della Regione Puglia

2 Giugno 2025
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Torremaggiore:

Con Determina Dirigenziale n. 119 del 22 maggio 2025, la Regione Puglia ha ufficialmente riconosciuto il Comune di Torremaggiore come Città dArte”. Si tratta di un traguardo prestigioso che certifica il valore del patrimonio culturale, monumentale e artistico della nostra comunità.

«È un risultato che ci riempie di orgoglio – dichiara lAssessore alla Cultura Enzo Quaranta – e che premia il lavoro sinergico portato avanti in questi anni dallAmministrazione Comunale e dalla tecnostruttura dellEnte. Abbiamo fortemente voluto questo riconoscimento per rafforzare lidentità culturale di Torremaggiore e costruire nuove opportunità in ambito turistico, progettuale e di promozione del territorio. Questo titolo ci consente ora di entrare nella rete regionale delle Città dArte e accedere a strumenti mirati di valorizzazione e sviluppo».

Listruttoria condotta dagli uffici regionali su istanza della nostra tecnostruttura Comunale, ha accertato che il Comune di Torremaggiore possiede ben quattro requisiti sui tre minimi richiesti dalle Linee Guida per ottenere il riconoscimento; tra questi rientrano la presenza di un patrimonio architettonico e monumentale di rilievo, come il Castello Ducale, Castel Fiorentino, il Teatro al Castello Ducale De Sangro e la Palazzina Rurale, oltre ad una significativa dotazione di opere darte dichiarate di interesse storico e artistico, tra cui il Cristo crocifisso, la Madonna del Rosario, il Dossale di San Nicola e altre importanti testimonianze custodite nelle chiese e nei luoghi identitari della Città. A questi si affianca unarticolata offerta culturale, rappresentata dalla Biblioteca comunale Michele De Angelis” e dalla Biblioteca Storica Torremaggiore, nonché da un calendario consolidato di eventi culturali e tradizionali, come la rassegna Torrestate”, i Falò di San Giuseppe”, la Stagione di Prosa”, Suggestioni sub Flore” e le mostre patrocinate da enti pubblici.

A testimonianza di questo fermento culturale che caratterizza lorganizzazione cittadina, è ancora in corso presso il Castello Ducale la mostra “Dal Cristo Bruciato al Cristo Rivelato”, inaugurata lo scorso 14 aprile e che si estenderà fino al prossimo 31 agosto; dal prossimo 20 giugno, infine, la Città ospiterà una importantissima mostra internazionale del noto artista Banksy.

«Questo riconoscimento – afferma il Sindaco Emilio Di Pumpo – è il frutto di una visione di lungo periodo che punta sulla cultura come motore di sviluppo e coesione. Torremaggiore è una città ricca di storia e bellezza: oggi questo valore viene certificato dalla Regione Puglia e rappresenta unopportunità concreta per accrescere la nostra attrattività e generare nuove economie locali. Ringrazio lAssessore Quaranta e tutta la struttura comunale per limpegno e la qualità del lavoro svolto».

«Voglio ringraziare – conclude Quaranta  tutti i funzionari comunali e i tecnici che hanno lavorato con serietà e competenza alla predisposizione dellistanza, in primis i funzionari dell’Ufficio Tributi e l’Ufficio Cultura. Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per una strategia di sviluppo culturale integrato, che sappia coniugare tutela, fruizione e innovazione».


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