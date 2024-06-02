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Arcimboldo d’oro per una pizzaiola che vive a Taranto Mary Zumbo: in pochi anni di attività già molti riconoscimenti

2 Giugno 2024
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Scrive Mary Zumbo:

Sono Mary Zumbo,

Nata a Reggio Calabria , ma vivo da 4 anni a Taranto, città natale di mio marito Vincenzo, con il quale abbiamo rilevato 4 anni fa una pizzeria, situata in un punto strategico e caratteristico di Taranto, ovvero di fronte il Bellissimo Ponte Girevole e Castello Aragonese, Pizzeria denominata CARPE DIEM , proprio come l’attimo che abbiamo colto con mio marito per rilevarla, visto che ce ne siamo innamorati.. Inizialmente abbiamo assunto un Pizzaiolo che dopo qualche anno ha deciso di prendere altre strade , quindi da qui inizia il mio percorso di PIZZAIOLA , che oggi è diventato il mio mestiere.

Il mio percorso inizia nel Gennaio 2023, Frequentando un corso privato all’interno del mio Locale con un Maestro Pizzaiolo, che mi ha seguito giorno dopo giorno , rassicurandomi ,e spronandomi fino a raggiungere la Totale padronanza del banco da lavoro a seguito, vari corsi , sono sempre alla rincorsa e alla ricerca di tutto cio che mi aiuti a crescere in questo mestiere.

A Marzo 2023 mi sono iscritta all’Accademia Professionale Del Gusto di Grottaglie, dove tutt’oggi ne faccio parte, sempre a Marzo 2023 dopo appena tre mesi dall’Inizio del mio percorso ho gareggiato al Primo Campionato Italiano Di Pizza Contemporanea ,solcando per la prima volta il Podio con il Mio Bel TERZO POSTO con la categoria di Pizza Contemporanea ,a seguito altri campionati  come Sesto Campionato Italiano Passione Pizza a Foggia , posizionandomi al SECONDO POSTO per la categoria Impasti Alternativi  e SECONDO POSTO sempre, per la categoria Pizza GOURMET, ho partecipato all’EXPO DELLA PIZZA  ricevendo il Premio MIGLIOR COTTURA, continua la mia partecipazione al Grande Campionato Mondiale PIZZA DOC, ho partecipato due mesi fa al SECONDO CAMPIONATO ITALIANO DI PIZZA CONTEMPORANEA, posizionandomi con il SECONDO POSTO con la categoria Pizza GOURMET ,e ultimo un mese fa ho partecipato al CAPIONATO SAPORI DI Calabria , ricevendo il premio PIZZAIOLA DONNA , e terzo Posto per la categoria GOURMET. In fine Almeno per il momento visto che arriva la Stagione Estiva ,ho Raggiunto qualche settimana fa il paese di LETTERE, in provincia di Napoli Ricevendo , con un’emozione indescrivibile il Meraviglioso Premio DELL’ARCIMBOLDO D’ORO 2024, ( nella categoria Pizzaiolo Artista Moderno) ricevendo la Statuina e la Targhetta con un Pennello d’oro.

Il mio Attuale lavoro si può’ dire che è cominciato per caso, o forse necessita’, ma sta diventando la mia passione, il mio percorso è nato davvero da molto poco , quindi ho talmente tanto da imparare, su questo mondo tanto vario.. che credo una vita non basti, in ogni giorno, in ogni impasto , in ogni pizza, c’e’ sempre qualcosa di nuovo e da scoprire, da migliorare, da perfezionare, ed è una cosa che mi sta appassionando , m’intriga e mi stuzzica parecchio, Sto dedicandomi  molto alla Pizza GOURMET,e la pizza DESSERT l’assemblamento di ingredienti, gusti ,profumi che magari in un primo momento  possono sembrare inadeguati ma che studiati provati e riprovati  arrivano alla fine a dar vita a un prodotto Eccellente , esteticamente ( perchè l’estetica è il primo bigliettino da visita ,e in secondo luogo  un prodotto esplosivo Per le papille Gustative),Ma non di meno sono gli Impasti Alternativi, lasciano spazio alla fantasia e alla scelta delle  farine: cereali, integrali, senza glutine,( l’ultimo impasto realizzato , e di cui mi ha sbalordito e  soddisfatto  è la LOW CARB ,farina adatta  per tutti i clienti  Diabetici, chiunque segua un regime alimentare particolare come la Dieta Chetogenica ,per gli sportivi..  perchè  il contenuto di Carboidrati e Zuccheri è talmente basso(3% per 270g di impasto , a fronte di circa 130 per l’impasto classico con FARINE 0 O 00  di conseguenza , è quasi pari a zero).

Il mondo Pizza è Talmente Bello , quanto Complicato, che  non si finisce Mai d’imparare …la MIA Strada è ancora Tanto lunga, quindi mi sono attrezzata di  pazienza ..dedizione ..UMILTA’ e SEMPLICITA’ che in questo mondo sono ESSENZIALI altrimenti solo con la bravura  non vai da nessuna parte.. e in fine  Salde  Calzature per continuare il mio percorso..la mia strada ..che spero mi  porterà a raggiungere i miei Obiettivi Futuri.


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