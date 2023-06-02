Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Due nuovi appuntamenti con le aperture straordinarie dei luoghi della cultura e delle domeniche gratuite al Museo del Ministero della Cultura.
Venerdì 2 giugno | Festa della Repubblica
Apertura straordinaria con ingressi ad accesso libero.
https://cultura.gov.it/evento/2-giugno-2023
Domenica 4 giugno | #domenicalmuseo
Musei e parchi archeologici statali a ingresso gratuito la prima domenica del mese.
https://cultura.gov.it/domenicalmuseo#PUGLIA
È sempre consigliabile consultare le informazioni dei luoghi prima di ogni visita per eventuali prenotazioni o chiusure straordinarie.
(foto: castello svevo di Trani)