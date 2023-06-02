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Incidente: tarantino 47enne morto a Marina di Grosseto Il motociclista aveva chiamato soccorsi che all'arrivo hanno rinvenuto il cadavere: vittima Fausto Rochira, originario di Fragagnano

2 Giugno 2023
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Incidente stamattina in Toscana. Un dipendente del ministero della Difesa, residente a Castiglione della Pescaia, è morto oggi nel territorio della località maremmana in conseguenza del sinistro stradale.

Fausto Rochira, 47 anni, originario di Fragagnano (Taranto) era a bordo della sua moto finita in un campo nella zona tra l’aeroporto, la Castiglionese e Marina di Grosseto per cause da dettagliare ed ha chiamato i soccorsi con una videochiamata ad un amico. Subito sono scattate le ricerche coordinate dai carabinieri però non è stato semplice individuare la zona e sono state necessarie circa quattro ore nonché l’impiego di un elicottero dei vigili del fuoco, quindi è stato rinvenuto il cadavere del 47enne. La compagna dell’uomo ha accusato un malore al momento del riconoscimento del cadavere.

(foto: repertorio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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