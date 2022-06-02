Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Partito ufficialmente Miss Mondo 2022, il concorso di bellezza nazionale che mette in palio fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World, la più antica e prestigiosa kermesse del pianeta. Sono 120 le fasciate, in rappresentanza di tutte le regioni italiane, giunte in queste ore nella “Città Bella”, perla dello Jonio. Tra i tanti impegni in programma, due sono i più importanti da evidenziare: la passerella del 3 giugno, nell’oasi naturale dell’Eco Resort “le Sirenè” di Gallipoli – Gruppo Caroli Hotel-, utile a decretare dapprima le 50 pre-finaliste, ed a seguire le 25 Miss, che si guadagneranno la passerella dello show finale in programma sabato 18 giugno nella splendida cornice del Teatro delle Feste di Villa Dei Fiori.

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All’arrivo, lo staff di Miss Mondo, come da rituale, ha effettuato le procedure di check-in ed ha provveduto alla sistemazione di tutte le concorrenti, nel quartier generale situato presso l’Hotel Bellavista, struttura ricettiva del gruppo Caroli Hotels, partner storico di Miss Mondo.

Questo il programma di massima delle fasi finali della kermesse. Domani due giugno doppio appuntamento presso l’Eco-Resort Le Sirenè, presentazione delle Miss alla stampa ed ai media ed alle istituzioni ed a seguire passaggi in giuria. Le fasi finali in programma dal 31 maggio al 18 giugno, prevedono anche altri eventi collaterali, che aggiungeranno valore culturale all’evento, con l’obiettivo di promozionare territorio e bellezze naturali del Salento e della Puglia.

La kermesse è organizzata dalla AdM International in collaborazione con il Gruppo “Caroli Hotels” ed altri partner e sponsor nazionali, tra cui Gil Cagnè ad Pablo, CDH – Cinema District Hub, Actor Studio Cinema & Theatre Institute, “Non Ci ferma Nessuno” format sociale di Luca Abete storico inviato di Striscia La Notizia, Agricola – birra chiara artigianale e popolare.

Tre le discipline, a cui sono abbinate altrettante fasce speciali, in cui dovranno cimentarsi le Miss Mondo: “Talent”, “Sport” e “Model”, ripercorrendo il format adottato da Miss World. Tante le novità che interesseranno i canali media e social che ruoteranno attorno alla kermesse, informazioni utili a seguire giorno per giorno il concorso. In primo piano il portale del concorso www.missmondo.it “vestito” di nuova veste grafica, i “daily” invece si potranno seguire sui social di facebook@MissMondoItalia ed instagram@MissMondoItalia. Special guest e conduttrice delle pillole giornaliere di Miss Mondo, sarà la splendida modella e show girl Stephanie Bellarte, influencer ventenne di Pavia.