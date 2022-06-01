Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.martinafranca.ta.it l’avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità da parte delle associazioni di promozione sociale del territorio interessate all’attuazione di campi solari estivi.

I campi solari estivi sono riservati ai minori residenti nel Comune di Martina Franca, in carico ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio, anche con disabilità, di età compresa tra 6 e 15 anni, con priorità per i minori appartenenti a famiglie il cui ISEE relativo all’anno d’imposta 2021 non sia superiore a 7.500,00 euro. Tutti i requisiti per la partecipazione sono elencati nell’avviso.

Le attività, programmate e realizzate per la durata di almeno quattro settimane, dovranno essere assicurate dal 27 giugno al 6 agosto 2022, dal lunedì al venerdì, in fascia antimeridiana o pomeridiana, per non meno di quattro ore al giorno.

La domanda e la relativa documentazione devono tassativamente pervenire al Comune di Martina Franca entro le ore 12:00 del 15 giugno 2022 tramite pec all’indirizzo protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it o anche in busta sigillata (con apposizione sui lembi di chiusura di timbro e firma del legale rappresentante) recante sulla parte esterna il nome del mittente con la suddetta indicazione, inviata a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo.

Per eventuali informazioni e/o richieste di chiarimento sull’avviso e sulle procedure di presentazione delle proposte progettuali, i soggetti interessati possono rivolgersi all’indirizzo protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it indicando in oggetto richiesta chiarimenti avviso pubblico campi estivi 2022, oppure possono telefonare ai seguenti recapiti telefonici: 080/4836403 – 278.

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Locorotondo:

Martedì 31 maggio 2022, la Giunta Comunale ha

approvato la concessione di un contributo per il servizio di trasporto verso lo stabilimento

Terme di Torre Canne-Fasano, a favore di cittadini locorotondesi ultrasessantacinquenni

che vorranno usufruire delle cure termali dal 18 al 30 luglio 2022, ad esclusione della sola

giornata di domenica 24 luglio 2022.

Per usufruire del servizi gli utenti dovranno presentare domanda utilizzando la

modulistica predisposta dal Comune – Uffici Servizi Sociali, allegando un certificato medico

del SSN e copia del documento di riconoscimento. Le domande dovranno pervenire presso

l'Ufficio Protocollo a partire da venerdì 3 giugno 2022 fino alle ore 13.00 di lunedì 20 giugno

2022.

Gli utenti dovranno recarsi giovedì 14 luglio presso lo stabilimento delle Terme di Torre

Canne-Fasano per la visita medica propedeutica, usufruendo del servizio di trasporto

predisposto dal Comune di Locorotondo.

“Le cure presso le Terme di Torre Canne – commenta l'Assessore alle Politiche Sociali

Paolo Giacovelli – sono ormai un appuntamento consolidato per i nostri cittadini, che oltre ad

usufruire dei vantaggi curativi, intessendo rapporti interpersonali di amicizia tra di loro che

negli anni si è consolidata.”