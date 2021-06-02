Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 2 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 5.957 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 196 casi positivi: 44 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 49 nella provincia BAT, 38 in provincia di Foggia, 38 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. 18 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.
Sono stati registrati 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.
Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.507.146 test.
221.900 sono i pazienti guariti.
22.424 sono i casi attualmente positivi.
Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.842 così suddivisi:
94.596 nella Provincia di Bari;
19.321 nella Provincia di Bat;
25.306 nella Provincia di Brindisi;
44.814 nella Provincia di Foggia;
26.545 nella Provincia di Lecce;
39.084 nella Provincia di Taranto;
800 attribuiti a residenti fuori regione;
376 provincia di residenza non nota.
I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.
Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 2.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/1nDLI