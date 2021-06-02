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Puglia: 250842 positivi a test corona virus, incremento di 196 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

2 Giugno 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 2 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 5.957 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 196 casi positivi: 44 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 49 nella provincia BAT, 38 in provincia di Foggia, 38 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. 18 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.507.146 test.

221.900 sono i pazienti guariti.

22.424 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.842 così suddivisi:

94.596 nella Provincia di Bari;

19.321 nella Provincia di Bat;

25.306 nella Provincia di Brindisi;

44.814 nella Provincia di Foggia;

26.545 nella Provincia di Lecce;

39.084 nella Provincia di Taranto;

800 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 2.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/1nDLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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