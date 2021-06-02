Nazionale spagnolo, figlio d’arte di un calciatore brasiliano (in forza al Lecce) ma nella carta d’identità c’è scritto San Pietro Vernotico. Così l’unico nativo di Puglia in lizza negli europei di calcio che inizieranno l’11 giugno a Roma con Italia-Turchia (finale a Londra l’11 luglio) si trova nelle furie rosse. Ed è uno dei più forti, il centrocampista, Thiago Alcantara.

Le 24 nazionali partecipanti hanno ufficializzato le rispettive liste dei convocati. Fra i 26 di Mancini non ce n’è uno che giunga dalla Puglia. I vari Caputo e Castrovilli, in orbita nazionale, per un motivo o per l’altro non hanno avuto l’occasione.

Oddio, la Puglia nella spedizione italiana agli europei è rappresentata con il vertice: Gabriele Gravina, presidente della federcalcio, che è di Castellaneta. E che nella foto ufficiale della nostra nazionale è accanto al ct.

(immagine home page: da tweet di Thiago Alcantara; immagine in basso: fonte Figc)