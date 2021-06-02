Portieri
21 Gianluigi Donnarumma (Milan)
26 Alex Meret (Napoli)
1 Salvatore Sirigu (Torino)
Difensori
23 Alessandro Bastoni (Inter)
15 Francesco Acerbi (Lazio)
19 Leonardo Bonucci (Juventus)
4 Leonardo Spinazzola (Roma)
2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
13 Emerson Palmieri (Chelsea)
24 Alessandro Florenzi (PSG)
3 Giorgio Chiellini (Juventus)
25 Rafael Toloi (Atalanta)
Centrocampisti
5 Manuel Locatelli (Sassuolo)
6 Marco Verratti (PSG)
18 Nicolò Barella (Inter)
8 Jorginho (Chelsea)
7 Lorenzo Pellegrini (Roma)
12 Stefano Sensi (Inter)
16 Bryan Cristante (Roma)
Attaccanti
10 Lorenzo Insigne (Napoli)
14 Federico Chiesa (Juventus)
20 Federico Bernardeschi (Juventus)
22 Giacomo Raspadori (Sassuolo)
17 Ciro Immobile (Lazio)
9 Andrea Belotti (Torino)
11 Domenico Berardi (Sassuolo)
(immagine: da profilo twitter Figc)