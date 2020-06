Di Francesco Santoro:

Ronn Moss tornerà in Puglia per girare un film. Il popolare attore, per anni al centro delle trame della soap opera statunitense “Beautiful”, sarà il protagonista di “Surprise trip” del regista Roberto Baeli. Riprese, verosimilmente, da settembre. Al suo fianco Paolo Sassanelli, Totò Onnis e Mayra Pietrocola. Ad annunciarlo, con foto su Instagram (accanto ad Andrea Bocelli e Tiziano Cavaliere) è lo stesso Moss che commenta con entusiasmo il suo ritorno nel Tacco d’Italia. “Credo che abbiamo tutti necessità di amare e ridere di più, specialmente ora, e non vedo l’ora di girare questo film”.