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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il tarantino Protezione civile, previsioni meteo

2 Maggio 2023
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L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile e si riferisce alla situazione odierna in Italia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulla Puglia ionica, generalmente deboli sul resto.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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