L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile e si riferisce alla situazione odierna in Italia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulla Puglia ionica, generalmente deboli sul resto.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.