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Foggia: un caffè con la parlamentare Francesca Troiano

2 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla parlamentare Francesca Troiano:

Lunedi 2 maggio alle ore 11.00 presento alla stampa la sede della mia segreteria parlamentare a Foggia in Piazza Cesare Battisti.

“Un caffè con la parlamentare” il tema della presentazione.

Il mio è un gesto d’amore per la Città di Foggia e la volontà plastica di offrire un luogo fisico nel cuore di Foggia dove cittadini, associazioni, istituzioni possono incontrarsi ed incontrarmi per ragionare del futuro della nostra Capitanata.

Una iniziativa dedicata alla stampa al mondo della comunicazione social.

Una segreteria parlamentare che vedrà la presenza quotidiana di professionisti al servizio dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni di ogni ordine e grado.

Un Parlamentare si confronta con la realtà del territorio, ascolta, dialoga, riflette e decide.

La segreteria politica sarà aperta tutti i giorni escluso la domenica per rispondere in qualsiasi momento alle legittime attese dei cittadini.

Un vero think tank con un comitato scientifico composto da personalità della cultura, dell’impresa e delle professioni a livello di Capitanata e nazionale.


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