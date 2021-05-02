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5 Maggio 2026
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Puglia: 236781 positivi a test corona virus, incremento di 810 rispetto a ieri. Positività-tamponi: 13 per cento Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

2 Maggio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 2 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 6.226 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 810 casi positivi: 213 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 66 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 18 decessi: 6 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.242.079 test.

183.232 sono i pazienti guariti.

47.637 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 236.781 così suddivisi:

90.724 nella Provincia di Bari;

23.406 nella Provincia di Bat;

17.811 nella Provincia di Brindisi;

42.823 nella Provincia di Foggia;

23.675 nella Provincia di Lecce;

37.215 nella Provincia di Taranto;

762 attribuiti a residenti fuori regione;

365 provincia di residenza non nota.

 

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 2.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/lYp4t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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