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Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazione provinciale di Taranto:

La Provincia di Taranto e PISSTA, l’azienda di Pronto Intervento Sicurezza Stradale
Tutela Ambientale, sono le vere protagoniste di un processo di salvaguardia di tutto il
territorio ionico.
Al centro del lavoro sinergico c’è la raccolta dei rifiuti sulle strade provinciali.
Il progetto ha avuto inizio con una mappatura, da parte di PISSTA, di tutte le criticità
ambientali tramite il servizio di monitoraggio e sorveglianza stradale. Da gennaio 2024 è
partito il servizio di raccolta dei rifiuti raggiungendo in poco tempo numeri da record.
121.270 Kg
È il totale dei rifiuti smaltiti tra indifferenziati, amianto, ingombranti, RAEE, pneumatici
ed altro. Si tratta dell’equivalente di circa 20 campi da calcio.
Il servizio è stato possibile realizzarlo grazie al personale specializzato e al parco mezzi di
PISSTA (camion con gru, furgoni polifunzionali e veicoli adibiti alla viabilità).
Come detto si tratta di una collaborazione che nasce dal desiderio di tutelare il territorio
dall’abbandono selvaggio dei rifiuti, un fenomeno in crescita e deleterio per una terra,
come la Puglia, che tanto sta investendo sulla bellezza del suo paesaggio unico al mondo.
È necessario sensibilizzare i cittadini agendo sui comportamenti individuali e collettivi,
potenziando il senso di appartenenza al territorio e promuovendo la partecipazione attiva
nella cura dei beni e degli spazi comuni.
I punti di vicinanza tra le due realtà (l’attenzione per il patrimonio ambientale e le soluzioni
operative e innovative) hanno accompagnato il raggiungimento dell’intento collaborativo
grazie al quale la Provincia di Taranto continuerà ad assicurare sul territorio ionico la
puntualità dei servizi già resi, ulteriormente arricchiti dal valore di sicurezza apportato
dalle specifiche competenze di PISSTA e dalla sinergia comune messa in campo.

Dichiarazioni del Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci
“Questo nuovo servizio a disposizione del territorio consentirà di intervenire su tutte le
strade extraurbane. Mettiamo a disposizione della provincia di Taranto un metodo
innovativo finalizzato alla tutela del nostro ecosistema.”.
Dichiarazioni del Presidente di PISSTA, Iano Santoro
“L’importante collaborazione istituzionale avviata con la Provincia di Taranto garantirà
risultati straordinari anche per prevenire ogni forma di illegalità legata al ciclo dei rifiuti.
Nei prossimi mesi presenteremo un innovativo protocollo di intelligence per individuare i
responsabili degli abbandoni illegali di rifiuti”.
Dichiarazioni del Responsabile di PISSTA, Alessio Procida
“Ringrazio a nome dell’azienda il settore tecnico della Provincia, dirigenti e funzionari,
per l’elevata professionalità e competenza quotidianamente dimostrate. Solo attraverso il
lavoro di squadra si possono raggiungere risultati eccezionali. Durante le attività è stato
emozionante vedere la partecipazione dei cittadini nel fermarsi e ringraziare i nostri
operatori per l’impegno messo in campo in azioni mirate alla salvaguardia di importanti
beni comuni quali la sicurezza delle strade e la tutela dell’ambiente”.

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