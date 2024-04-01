Di seguito il comunicato:

Il Liceo di Manduria, con la sua visione innovativa e orientata al futuro, annuncia un evento straordinario che enfatizza l’impegno dell’istituto nell’incoraggiare la cultura e il dialogo attivo tra studenti e figure di spicco nel panorama intellettuale contemporaneo.

Come è cambiato il giornalismo, e perché dilagano campagne diffamatorie, fake news e “fuck news”? Perché la rabbia sembra essere diventata lo stato d’animo prevalente online? SociAbility risponde a queste e molte altre domande. E da queste risposte dipende in gran parte il futuro dell’informazione, della democrazia e della vita sociale.

Il 3 aprile 2024, alle ore 16:00, il Teatro De Sanctis ospiterà un dialogo esclusivo con il rinomato scrittore Francesco Oggiano, incentrato sul suo ultimo lavoro che esplora l’impattante ruolo dei social media nel cambiare il nostro modo di informarci e di fare attivismo. Il libro, intitolato “SociAbility“, funge da catalizzatore per discussioni critiche e costruttive, volte ad aprire un nuovo capitolo sull’impatto delle piattaforme social nell’ambito dell’informazione e dell’attivismo sociale. Lo scrittore realizza una lucida analisi dei rischi e delle opportunità che le nuove tecnologie offrono, invitando a una riflessione critica sul ruolo dei social media nella società contemporanea, promuovendo consapevolezza e informazione in tutti noi. L’autore dialogherà con tutti i presenti sul tema del rapporto tra social media, informazione e attivismo.

Nato in Puglia, milanese d’adozione Francesco Oggiano ha frequentato la scuola di giornalismo Iulm-Mediaset di Milano. Giornalista professionista, ha collaborato con varie testate, tra cui Il Sole 24Ore, Tgcom e Repubblica.it. Dopo due anni ad Affaritaliani.it, è approdato a VanityFair.it, dove si occupa d’attualità.

L’evento, organizzato nell’ambito del progetto “@zonzo tra i libri Leggere leggeri – da Libriamoci al Maggio”, in collaborazione con la libreria “Caforio Ubik”, sarà condotto dagli studenti coinvolti nel percorso formativo dalla Prof.ssa Clara Cardolini Rizzo, docente Referente della Biblioteca Inclusiva del Liceo, e sarà impreziosito dai saluti e dall’introduzione della Dirigente, Prof.ssa Maria Maddalena di Maglie. “Proprio il progetto Biblioteca Inclusiva, unico selezionato in Italia per i finanziamenti Cepell destinati alle biblioteche scolastiche e grande motivo d’orgoglio per il nostro Liceo – dichiara la Dirigente – è il simbolo dell’importanza da tutti noi attribuita all’accessibilità, all’inclusione e alla serena partecipazione al mondo della cultura e dell’istruzione”.

Tutta la comunità scolastica e cittadina è invitata a partecipare.