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Da Taranto alla Campania: Misiani ancora commissario Pd Camusso a Caserta

2 Aprile 2023
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Susanna Camusso ed Antonio Misiani nominati commissari del partito democratico rispettivamente a Caserta e per la Campania, dalla segretaria nazionale Elly Schlein.

Pd campano finora con Vincenzo De Luca riferimento indiscusso.

Per Antonio Misiani, ex sottosegretario all’Economia, dunque un altro compito impegnativo in seno al partito, dopo il commissariamento del Pd provinciale tarantino condotto fino a poche settimane fa.

Di seguito il comunicato del partito democratico:

A seguito della mancata approvazione dell’anagrafe degli iscritti e delle iscritte della Federazione di Caserta e delle dimissioni del Presidente della Commissione Regionale per il Congresso della Campania Franco Roberti, la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha chiesto a Susanna Camusso di assumere l’incarico di Commissaria del PD a Caserta. 

Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo Commissario del PD regionale della Campania.  

Le proposte  di commissariamento della Segretaria Nazionale sono state votate dalla Commissione nazionale di garanzia.

 

 

 

 

 

 

 

 


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