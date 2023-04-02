Trasferta a Tortona per l’Happy Casa Brindisi. Inizio ore 18. In casa della rivelazione del campionato la formazione pugliese vuole consolidare la posizione alle spalle delle prime in classifica e comunque stabilmente in zona playoff della serie A di pallacanestro maschile.
Calcio, serie C gironeC: in casa dell’Acr Messina si registra il ritorno di Delio Rossi allenatore del Foggia. Inizio ore 14,30. Alla, stessa ora Monopoli-Latina. Audace Cerignola-Potenza, Crotone-Taranto, Fidelis Andria-Turris e Pescara-Virtus Francavilla Fontana iniziano alle 17,30.
Serie D girone H: tra le partite in programma oggi Francavilla in Sinni-Bitonto, Gravina in Puglia-Cavese e Nocerina-Nardò (ore 15); Team Altamura-Matera (ore 16,30).