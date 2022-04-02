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Puglia: 931368 positivi a test corona virus, incremento di 6670 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

2 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 02 aprile 2022

6.670

Nuovi casi

39.011

Test giornalieri

15

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.204
Provincia di Bat: 452
Provincia di Brindisi: 648
Provincia di Foggia: 809
Provincia di Lecce: 1.588
Provincia di Taranto: 885
Residenti fuori regione: 63
Provincia in definizione: 21
118.105

Persone attualmente positive

678

Persone ricoverate in area non critica

40

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

931.368

Casi totali

9.807.723

Test eseguiti

805.274

Persone guarite

7.989

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 301.971
Provincia di Bat: 86.562
Provincia di Brindisi: 85.423
Provincia di Foggia: 140.127
Provincia di Lecce: 185.214
Provincia di Taranto: 122.389
Residenti fuori regione: 6.688
Provincia in definizione: 2.994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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