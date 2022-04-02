Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 02 aprile 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.204
Provincia di Bat: 452
Provincia di Brindisi: 648
Provincia di Foggia: 809
Provincia di Lecce: 1.588
Provincia di Taranto: 885
Residenti fuori regione: 63
Provincia in definizione: 21
118.105
Persone attualmente positive
678
Persone ricoverate in area non critica
40
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 301.971
Provincia di Bat: 86.562
Provincia di Brindisi: 85.423
Provincia di Foggia: 140.127
Provincia di Lecce: 185.214
Provincia di Taranto: 122.389
Residenti fuori regione: 6.688
Provincia in definizione: 2.994