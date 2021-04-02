Di Francesco Santoro:



«Ieri in Puglia 2.360 contagi (e oggi oltre duemila, ndr.). E gli ospedali sono al collasso. Eppure continuano ad arrivarmi foto di luoghi della città con gente assembrata, senza mascherina e all’interno di circoli ricreativi. No, non le pubblicherò, è inutile. Perché non serve. Così come non serve mandare, come ieri, 11 pattuglie per controllare i circoli privati a San Girolamo. Sì, è vero, 14 persone sono state sanzionate (8 avevano precedenti penali), ma è una goccia nel mare». Il sindaco di Bari Antonio Decaro è molto preoccupato e si appella al buon senso dei suoi concittadini per evitare che la terza ondata del Covid travolga tutto.

«Siamo tutti stanchi, logorati, è comprensibile- prosegue Decaro-. Ma il mio ruolo mi impone di dirvi ancora una volta che dobbiamo impegnarci ancora un po’. La campagna vaccinale purtroppo è complicata, va a rilento, s’inceppa, trascura tanti che ne avrebbero bisogno, ma almeno, rispetto all’anno scorso, adesso c’è. E tra un paio di settimane dovrebbe finalmente decollare (incrociamo le dita). Impegniamoci tutti, per qualche altra settimana».

Intanto nel Barese tre persone sono state pizzicate delle forze dell’ordine fuori di casa nonostante fossero positivi al Coronavirus.