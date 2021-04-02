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Ambulanti: manifestazione a Bari martedì Indetta da varie sigle

2 Aprile 2021
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 Di seguito la comunicazione:

Cari colleghi ambulanti,
siamo stanchi di questa situazione incresciosa che continua a ripetersi da oltre un anno e mette in ginocchio sempre di più le nostre attività;
Siamo sconcertati da quanto poco considerati dalle istituzioni che in tutto questo tempo oltre al danno di non farci vedere un euro, hanno dilaniato i nostri mercati imponendoci regole, spostando i mercati fuori città e addirittura In molti casi chiudendoli totalmente.
È arrivato il momento di reagire, di far capire a chi siede quelle poltrone che siamo il motore trainante di questa economia, che noi esistiamo e che ci siamo per batterci per il nostro DIRITTO AL LAVORO.
Per questo insieme alle Associazioni di Categoria *C.A.R.I – GOIA FENAPI PUGLIA -FEDERCOMMERCIO – ANVA CONFESERCENTI – UGL TERZIARIO – FIVAG CISL – ASSOCIAZIONE LIBERA IMPRESA – FIVA CONFCOMMERCIO* abbiamo organizzato un sit-in a Bari presso Piazzale Lorusso *MARTEDI 6 APRILE ALLE ORE 9.00*.
Questa volta più che mai Bisogna esserci. Saremo in tanti a far sentire il nostro dissenso a tutto questo. Per maggiori informazioni e organizzazioni contattate i vostri referenti di zona.
*+RIPRENDIAMOCI IL RISPETTO CHE MERITIAMO!TUTTI A BARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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