Di seguito un comunicato diffuso da Francesca Franzoso, consigliere regionale della Puglia:

“Garantire continuità terapeutica in sicurezza per i pazienti oncologici. L’assenza di comunicazione della Asl, rispetto al rischio Covid nelle strutture private in cui sono stati trasferiti i reparti, sta generando tra i cittadini preoccupazione ed allarmismo. L’azienda fornisca le dovute rassicurazioni”.

E la richiesta di Francesca Franzoso, consigliere regionale, a seguito del presunto focolaio di Coronavirus nella clinica Villa Verde di Taranto, in cui è stato trasferito il reparto di oncologia del Moscati.

“Non si contano – prosegue Franzoso – le segnalazioni di cittadini preoccupati per la sicurezza dei familiari oncologici

che, per terapie e controlli, devono recarsi nella Clinica Villa Verde, all’indomani della notizia dei nove casi Covid riscontrati nella struttura.

I sindacati, informati per tempo, hanno lanciato l’allarme. Nessuna comunicazione invece ha raggiunto i pazienti in cura e i loro familiari, caricandoli di ulteriore preoccupazione”.

Di qui la richiesta di Franzoso, che si fa portavoce di familiari e pazienti: “Sarebbe il caso di spiegare – sostiene il consigliere – cosa stia avvenendo all’interno della clinica privata, rivolgendosi in particolare ai pazienti, per non caricare di ulteriore drammaticità la loro situazione, garantendo al contempo la sicurezza e la continuità di terapie e cure fondamentali. È dovere delle istituzioni preservare, specie in questo momento critico, le condizioni dei più fragili”