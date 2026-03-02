rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Andrano, meeting regionale delle guide ambientali escursionistiche: identità, competenza e consapevolezza Aigae Pugli

2 Marzo 2026
Andrano con bandiera

Di seguito il comunicato:

Si è svolto ad Andrano (LE), dal 26 al 28 febbraio 2026, il 4° Meeting Regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE Puglia, dedicato al tema “Custodire e accogliere. Ambiente, comunità e turismo”.

CicloerscursioneUn appuntamento che ha rappresentato molto più di un incontro associativo: tre giornate pensate per rafforzare identità, competenze e consapevolezza di una professione sempre più centrale nei processi di sviluppo sostenibile del territorio.

La prima giornata, riservata alle guide, ha unito esperienza sul campo e confronto interno, con una cicloescursione didattica sui tesori naturali del Salento e l’Assemblea dei Soci. Un momento fondamentale per consolidare la rete professionale e condividere visioni comuni.

“Essere guida oggi significa assumersi una responsabilità culturale oltre che ambientale” – è emerso durante i lavori – “Siamo chiamati a custodire il territorio e a costruire relazioni autentiche tra comunità e visitatori”.

Il cuore del meeting è stato il convegno pubblico “Conoscere per raccontare: radici, natura e turismo responsabile”, che ha approfondito temi come biodiversità, mare, legalità e tutela del paesaggio. Gli interventi di studiosi e professionisti hanno ribadito un concetto chiave: non può esistere racconto del territorio senza conoscenza scientifica e senso etico.

“Conoscere è il primo atto di tutela” – ha sottolineato il coordinatore Aigae Puglia Ezio Spano – “Solo attraverso la formazione continua possiamo garantire un turismo realmente responsabile”.

Il meeting si è concluso con il workshop esperienziale “TRACCE: camminare, guidare, accompagnare”, dedicato al ruolo educativo della guida ambientale. Un laboratorio partecipativo che ha messo al centro la relazione, l’ascolto e la costruzione condivisa del sapere.

“Camminare insieme significa generare consapevolezza. La guida non accompagna soltanto lungo un sentiero, ma facilita processi di crescita collettiva” sottolinea Ezio Spano.

Il 4° Meeting Regionale AIGAE Puglia conferma così l’importanza della formazione continua e del confronto tra professionisti come strumenti indispensabili per promuovere un modello di turismo capace di coniugare tutela ambientale, legalità e sviluppo delle comunità locali.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

binario

Treni: manutenzione di un tratto della linea adriatica fra Termoli e Lecce, da oggi variazioni e cancellazioni Fino al 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione