Di seguito un comunicato diffuso da federazione ciclistica italiana-Puglia:

Divenuta oramai una classica di livello extra-regionale per aver aderito al circuito Trofeo dei Parchi Naturali, parte integrante del Challenge XCP Puglia, tocca quota 16 edizioni la Marathon Bosco delle Pianelle, gara di mountain bike in data domenica 3 marzo. Nuovo cuore pulsante di tutta la manifestazione è la Masseria Palesi (in via vecchia per Crispiano zona F 144/A) un complesso del XVII secolo di pregevole interesse storico ed artistico e naturalistico che organizza eventi e matrimoni. Per i bikers a disposizione due percorsi: la marathon da 62 chilometri con 1000 metri di dislivello e la mediofondo da 42 chilometri con 700 metri di dislivello. Il cronoprogramma giornaliero prevede il ritrovo alle 8:00 presso Masseria Palesi e la partenza alle 9:45. Alla manifestazione molto cara agli organizzatori del Team Bike Martina Franca e che in tutte le sue edizioni ha visto sempre una crescita costante di partecipanti, si prevede anche quest’anno un’affluenza record, intorno ai 640 iscritti. Numerosissimi i bikers provenienti da ogni parte della Puglia e dalle regioni del Sud Italia, pronti a solcare gli sterrati in uno dei tanti “polmoni” della Valle d’Itria con la storia del bosco fatta di briganti, pastori, carbonai, raccoglitori di funghi e di superstizioni.

ALBEROBELLO – Calato il sipario sul Memorial Vito Palmisano – Trofeo Eracle, un happening davvero piacevole e coinvolgente nell’esercizio contro il tempo nella formula a coppie, organizzato in modo impeccabile dal Team Eracle in tutti i suoi vari aspetti. È stata una ventesima edizione disturbata dalla pioggia ma che ha tenuto desta l’attenzione dei bikers impegnati sulle campagne alberobellesi attorno la contrada Bosco Selva, alzando il sipario sulla stagione pugliese delle gare cross country per l’anno 2024 in seno al circuito Puglia Challenge XCO. La finalità del Trofeo Eracle è stata quella di raccogliere fondi tramite gli introiti delle iscrizioni per sostenere la lotta alla fibrosi cistica in stretta collaborazione con l’omonima fondazione con sede ad Alberobello. La partecipazione alla gara cross country era limitata solamente alle categorie juniores, under 23, élite e amatori.

LE COPPIE VINCITRICI

Fascia B: Francesco Cisternino (Team Eracle) – Cristian Masciulli (Team Eracle)

Fascia C: Paolo Guagnano (New Cycling Team) – Pietro Perrone (New Cycling Team)

Fascia D: Vito D’Alessio (New Cycling Team) – Ermanno Laneve (New Cycling Team)

Fascia E: Andrea Martina (Team Eracle) – Raffaele Minutiello (New Bike Andria)

Fascia F: Biagio Palmisano (Asd Narducci) – Giuseppe Semeraro (Asd Narducci)

Donne: Addolorata Tagliente (MMtb Martina) – Emanuela Civilla (Mtb Casarano)

Juniores: Simone Massaro (Pro.Gi.T Cycling Team) – Michelangelo Parisi (Pro.Gi.T Cycling Team)

Mista: Girolamo Grassi (Team Eracle) – Anna Ciccone (Team Eracle)

Under 23: Luca Pio Carbone (Leo Constructions Salis Bike) – Pierluca Strippoli (Funny Bikers)

Classifiche su Icron-Tempogara a questo link https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20243313