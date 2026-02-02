Di Nino Sangerardi:

Matera nel dopoguerra ha rappresentato un caso emblematico nella storia dell’Architettura e Urbanistica italiana, diventando laboratorio di sperimentazione per il rapporto tra modernità e tradizione attraverso l’opera di insigni architetti e urbanisti come Ludovico Quaroni, Michele Valori, Luigi Piccinato, Fiancalo De Carlo e altri.

Gli interventi di ricostruzione e sviluppo urbano legati al Piano regolatore generale di Piccinato (1954) e ai nuovi quartieri realizzati nell’ambito della Legge Speciale(n.219/1952) per lo sfollamento dei Rioni Sassi costituiscono esempi significativi di Architettura progressista, espressione fondamentale della cultura architettonica e urbanistica.

Stante la Legge lucana (n.23/2010) sulla tutela e valorizzazione dell’Architettura del Novecento al Comune è demandato il compito di promuovere attività di censimento anche tramite collaborazioni con Istituzioni accademiche e Enti di ricerca.

La Giunta municipale materana, in data 11 aprile 2025, sigla un protocollo, con la Sezione Basilicata e Puglia di Do.Co.Mo.Mo Italia Ets(affiliata a Do.Co.Mo.Mo. Italia Aps : associazione italiana per la conservazione degli edifici e dei complessi urbani moderni), finalizzato al censimento delle Architetture del Novecento presenti nel territorio della Città dei Sassi con il coordinamento e la supervisione scientifica dell’Università degli Studi della Basilicata.

Do.Co.Mo.Mo. il 21 gennaio 2026 trasmette le risultanze del Primo inventario nonché l’estratto del Catalogo “ Itinerari x 100 Architetture del ‘900”– già insignito del Premio IN/ARCHITETTURA Basilicata 2023—relativo alla schedatura degli edifici siti in Matera.

Pochi giorni fa sindaco e assessori materani hanno deliberato l’istituzione del Tavolo multidisciplinare con l’obiettivo di definire le necessarie Linee guida per la predisposizione delle schede tecniche di intervento finalizzate alla conservazione e salvaguardia del patrimonio censito.

La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e verrà composto da : dirigente del settore gestione del territorio del Comune di Matera, responsabile E.Q. settore gestione del territorio del Comune di Matera, funzionario tecnico settore gestione del territorio del Comune di Matera, rappresentante scientifico designato dall’Università degli Studi della Basilicata, rappresentante dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera, rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, assessore con delega alla gestione del territorio del Comune di Matera, assessore con delega alla rigenerazione urbana del Comune di Matera.

(foto di Nino Sangerardi: Matera, quartiere Spine bianche)