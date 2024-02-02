Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Puglia è pronta per un nuovo passo in avanti della strategia turistica che sarà presentata nell’edizione 2024 della BIT di Milano. Turismo e trasversalità, con obiettivi che l’Assessorato regionale al Turismo vuole costruire con gli altri Assessorati le cui attività si intrecciano con l’accoglienza dei visitatori e con la qualità quotidiana della vita dei pugliesi. Turismo e innovazione, per una Puglia che guarda avanti.

Protagonisti gli oltre 100 Comuni di una regione impegnata in modo corale a destagionalizzare sempre di più i flussi turistici. L’offerta, ampia e variegata, di decine di Comuni e territori uniti nella proposta turistica verrà presentata no stop nelle conferenze stampa che si svolgeranno nello stand Puglia. Sarà un palcoscenico su tutti i prodotti, le attrattive, gli itinerari, gli spettacoli, le novità in ogni stagione delle sei province pugliesi nel quale, all’incirca ogni 20 minuti, il microfono passerà a nuovi protagonisti.

L’ampio spazio espositivo di 360 mq accoglierà le 45 postazioni per i 60 operatori (di cui alcuni aggregati) nei quali si svolgeranno ogni giorno mediamente 10 appuntamenti B2B al giorno per ogni singola postazione per un totale di oltre 1000 incontri business in tre giorni.

L’area Foodie sarà all’insegna di un viaggio emozionale tra i sapori della cultura enogastronomica pugliese, raccontata attraverso la Scuola di Cucina e le Mani in Pasta.

La Puglia che accoglie e guarda al futuro, con un sapere frutto di una cultura millenaria unito ad una moderna formazione, sarà al centro dell’attenzione nel corso della conferenza stampa istituzionale che si svolgerà a Milano lunedì 5 febbraio ore 11. In particolare, durante la conferenza saranno presentate le performance turistiche della Puglia del 2023 e le strategie integrate per lo sviluppo della destinazione.

A seguire le CONFERENZE ISTITUZIONALI

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Ore 13.00

Conferenza Istituzionale Pugliapromozione – True Puglia 2024

PUGLIA, where dreams come TRUE

Partnership tra Agenzia Pugliapromozione e TRUE. Evento di promozione dell’ospitalità pugliese per il turismo internazionale d’alta gamma.

Gianfranco Lopane – Assessore Turismo Regione Puglia; Alfredo de Liguori – Responsabile Promozione e Fiere Pugliapromozione;

Luigi De Santis – Founder, Managing Director True Puglia

*sala conferenze Stand Puglia

Ore 15.40

Conferenza Istituzionale Osservatorio del Turismo Pugliapromozione a seguire Progetto con Sviluppo Economico

Dati e ricerche a supporto delle strategie regionali Presentazione della ricerca “Turismo delle Radici e flussi turistici”, Università di Bari

Gianfranco Lopane – Assessore Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia;

Luca Scandale – direttore Generale Pugliapromozione;

Vito Roberto Santamato – Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

Sandra Bruno – Yoodata;

Irene Fassi – Engineering

*sala conferenze Stand Puglia

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO

Ore 11.00

Conferenza Istituzionale Regione Puglia

Sala BROWN 1 balconata 2° piano PAD 4 . Fiera Milano

#weareinPUGLIA 2024

Performance, Strategie e Sviluppo Turistico della Destinazione

Regione Puglia, Assessorato al Turismo e AReT Pugliapromozione, presentano le performance 2023, con un focus sulle attività in corso per lo sviluppo dell’industria turistica pugliese e le prospettive al 2030: presentazione dati sui flussi 2022;

analisi del Piano strategico “Puglia 3x6x5” in fase di ultimazione;

strategie integrate tra assessorati regionali per la crescita della destinazione e dell’offerta turistica complessiva.

Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia;

Gianfranco Lopane – Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica;

Luca Scandale – Direttore Generale AReT Pugliapromozione;

Aldo Patruno – Direttore del dipartimento Turismo e Cultura;

Assessori e altre istituzioni regionali

Ore 12.20

Città Metropolitana di Bari

Turismo culturale a Bari

Gianfranco Lopane – Assessore Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia;

Ines Pierucci – Assessora alle Culture, Marketing Territoriale e Turismo;

Aldo Patruno – Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia;

Grazia Di Bari – Consigliera Politiche Culturali, Regione Puglia;

Luca Scandale – Direttore Generale Pugliapromozione

Sala BROWN 1 balconata 2° piano PAD 4 –

Fiera Milano

Ore 12.40

Presentazione BTM Italia e BuyPuglia VIII Edition 2024 Gianfranco Lopane – Assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica;

Sebastiano Leo – Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale;

Aldo Patruno – Direttore Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio;

Luca Scandale – Direttore Generale Pugliapromozione;

Nevio D’Arpa – Ceo & Founder Btm Italia

Sala BROWN 1 balconata 2° piano PAD 4 –

Fiera Milano

Ore 13-10.00

1. MERAVIGLIA DI PUGLIA: PROGETTO DI PROMOZIONE DEI SITI UNESCO DI PUGLIA Monte Sant’Angelo, Andria, Alberobello

Luca Scandale – Direttore Generale di Pugliapromozione;

Francesco De Carlo – Sindaco Comune di Alberobello;

Cesareo Troia – Assessore al Turismo e Marketing Comune di Andria;

Rosa Palomba – Vice Sindaca e Assessora alla Cultura e Istruzione del Comune di Monte Sant’Angelo;

Luca Salice – Founder and business developer The Trip creative agency

*sala conferenze Stand Puglia

Ore 14.20

Conferenza Istituzionale Dipartimento Cultura e Turismo

Presentazione Calendario Unico Eventi Turismo e Cultura Regione Puglia 2024

Gianfranco Lopane – Assessore Turismo Regione Puglia;

Grazia Di Bari – Consigliera Delegata Cultura Regione Puglia;

Aldo Patruno – Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura;

Luca Scandale – Direttore Generale Pugliapromozione;

Paolo Ponzio – presidente Teatro Pubblico Pugliese

*sala conferenze Stand Puglia

Ore 16.40

Conferenza Istituzionale Regione Puglia – Pugliapromozione

PUGLIA, IMAGINE A DESTINATION FOR ALL

Progetto COSTA – Comunità ospitali per il turismo accessibile

Rosa Barone – Assessora al Welfare;

Gianfranco Lopane – Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica;

Luca Scandale – Direttore generale Pugliapromozione;

Nica Mastronardi – Responsabile progetto COSTA, Pugliapromozione;

Gino Lorenzelli – Responsabile comunicazione istituzionale, Pugliapromozione

*sala conferenze Stand Puglia

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO

Ore 11.00

Confesercenti Puglia e Università di Bari Aldo Moro Management e Marketing delle Imprese Turistiche: approfondimenti Tecnici

Prof. Vito Roberto Santamato – Università di Bari;

Vittorio Messina – Presidente Nazionale Assoturismo Confesercenti;

Nica Mastronardi – Responsabile Formazione, Pugliapromozione;

Raffaele Landriscina – Coord. Assoturismo Confesercenti Regionale Puglia

*sala conferenze Stand Puglia

Di seguito in formato pdf il programma di tutte le conferenze riguardanti la Puglia:

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