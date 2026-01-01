Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dopo la pausa di Capodanno, da venerdì 2 a martedì 6 gennaio prosegue a Lecce la dodicesima edizione di Kids – Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni, dedicata al tema “A tutta voce“.

Venerdì 2 gennaio dalle 17:00 al Teatro Paisiello va in scena Cuor di Coniglio della Compagnia Dimitri/Canessa (dai 6 anni), una fiaba moderna che affronta con delicatezza i temi della paura e del coraggio. Sempre alle 17:00 alle Manifatture Knos è la volta di Cenerentola 301 della Compagnia Burambò (dai 6 anni), una rilettura visionaria della celebre favola tra pupazzi e nuove tecnologie. Il Teatro Koreja ospita un doppio appuntamento: alle 16:30 in scena Mettici il cuore, poetico teatro di figura di Nina Theatre (dai 3 anni) mentre alle 18:30 arriva Smile – un sorriso e forse una lacrima (dai 7 anni), nuova produzione di Factory Compagnia Transadriatica con Luca Pastore e Benedetta Pati per la regia di Tonio De Nitto, dedicata alla forza dei sentimenti. Dalle 16:30 alle 19:00 (con sei repliche) al Castello Carlo V, i piccolissimi (0-24 mesi) potranno esplorare l’installazione immersiva La tana dei sensi della compagnia spagnola Imaginart. La giornata si concluderà alle 20:30 al Teatro Apollo con le spettacolari evoluzioni di Flora, una produzione di circo contemporaneo (dai 3 anni). Un progetto di Duo Kaos, esperienza che si muove tra Italia e Guatemale, con Giulia Arcangeli, Clio Gaudenzi, Luis Paredes per la regia di Giacomo Costantini.

Sabato 3 gennaio alle 10:45 e alle 11:45 al Museo Ferroviario della Puglia (via Giuseppe Codacci Pisanelli 3) torna In viaggio con le storie, piccola rassegna della narrazione per l’infanzia sui treni storici: ad accogliere gli spettatori, un capostazione clown, i suoi assistenti e quattro vagoni pronti a trasformarsi in teatri e scenari straordinari. Protagonisti della terza e quarta tappa (domenica 4) saranno Agostino Aresu con I tre porcellini – Specialità tutta sarda (dai 6 anni), Daria Paoletta con La portinaia Apollonia (dai 6 anni), Nunzia Antonino con Pippi Pippi Pippi (dai 5 anni) e Angelica Dipace e Daniele Savarino con La leggenda di Nicola, detto pesce (dai 5 anni). Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00 (con dodici repliche) al Castello Carlo V, i piccolissimi (0-24 mesi) potranno esplorare nuovamente l’installazione immersiva La tana dei sensi di Imaginart. Nel pomeriggio, al Convitto Palmieri (ore 16:30 e 18:30), debutta l’esperienza sensoriale Shhh! The touch of sound (dai 3 ai 6 anni), un viaggio tra danza e musica di Factory e della olandese Stichting Knopen. Proseguono le repliche di Mettici il cuore di Nina Theatre (ore 16:30 da Koreja), Cuor di Coniglio della Compagnia Dimitri/Canessa (ore 17:00 al Teatro Paisiello), Smile di Factory (ore 18:30 a Koreja) e Flora di Duo Kaos (ore 20:30 al Teatro Paisiello). Alle 17:00 alle Manifatture Knos con Po E Sia di Simona Gambaro (dai 4 anni), il primo dei due appuntamenti del focus dedicato a TRAC – Teatri di Residenza Artistica Contemporanea.

Domenica 4 gennaio si parte nuovamente alle 10:45 e alle 11:45 dal Museo Ferroviario della Puglia con In viaggio con le storie. Alle 11:00 alle Manifatture Knos con Asola e Bottone di Illoco Teatro (dai 3 anni) si conclude il focus dedicato a TRAC – Teatri di Residenza Artistica Contemporanea. Dalle 16:00 alle 19:30 (sette repliche) la compagnia olandese VolDaan Theater proporrà Deep (dai 3 anni), un universo surreale in cui la gravità si comporta in modo anomalo e i pensieri scorrono di lato. Dalle 10:00 alle 18:15 (otto repliche) al Castello Carlo V prende vita Little Night degli spagnoli Animal Religion (dai 2 ai 5 anni), un’installazione interattiva che gioca con i colori della notte. Alle 16:30 e alle 18:30 al Convitto Palmieri torna l’esperienza sensoriale Shhh! The touch of sound di Factory e Stichting Knopen. Alle 17:00 al Teatro Paisiello è il turno di Ti vedo, la leggenda del basilisco del Teatro del Buratto (dai 4 anni). Al Teatro Koreja, alle 18:30, spazio al circo con Copiar di Animal Religion (dagli 8 anni). Ultimo appuntamento alle 20:00 alle Manifatture Knos con La bicicletta rossa di Principio Attivo Teatro (dai 6 anni) con Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Giuseppe Semeraro (che firma la regia) con drammaturgia di Valentina Diana.

Lunedì 5 gennaio nuove repliche di Ti vedo, la leggenda del basilisco del Teatro del Buratto (ore 11:00 al Teatro Paisiello), Little Night degli spagnoli Animal Religion (dalle 10:00 alle 19:00 con otto turni al Castello Carlo V), Shhh! The touch of sound di Factory e Stichting Knopen (ore 11:00 e 16:30 al Convitto Palmieri), Deep di VolDaan Theater (dalle 16:00 alle 19:30 con sette turni), Copiar di Animal Religion (ore 17:30 a Koreja). Dalle 18:30 alle Manifatture Knos appuntamento con Tuttatesta di Fontemaggiore (dagli 8 anni), uno spettacolo ricco di giochi di parole, metafore, numeri e ritmo che apre una riflessione ironica sul razzismo, sulla discriminazione e più in generale sulle paure che assillano il tempo presente. Alle 20:00, infine, sempre al Knos in scena La favolosa storia di Basarkus della francese Compagnia Lamento (dai 4 anni), una storia di circo e di amicizia dove i corpi parlano più delle parole.

Martedì 6 gennaio, l’Epifania segna la grande festa finale del festival. Alle Manifatture Knos si tengono le ultime repliche di Tuttatesta (ore 11:00 e 16:30), Deep (dalle 11:00 alle 17:30) e il gran finale circense con Basarkus alle 18:00. Alle 17:30 a Koreja, in collaborazione con Teatro in Tasca, l’energia travolgente di Circo Bestiale della compagnia Il duende, che porterà in scena tredici artisti tra musica e acrobazie.

Un vero e proprio Kids Village, a cura di BlaBlaBla in collaborazione con numerose realtà del territorio, animerà ancora le biblioteche Acchiappalibri e Ognibene, il Convitto Palmieri e le Manifatture Knos con incontri, workshop, performance e attività laboratoriali gratuite. Continuano anche l’Operazione Robin Hood, con il biglietto sospeso, e il laboratorio per piccoli critici che invita bambine e bambini a raccontare ciò che vedono, a esercitare lo sguardo e la parola.

A TUTTA VOCE

«Il titolo di una poesia di Vladimir Majakovskij per noi diventa una dichiarazione poetica e politica: dare voce ai più piccoli, rivendicare il diritto all’ascolto, restituire all’infanzia il suo spazio e il suo peso in un mondo sempre più adulto, spesso sordo alle istanze dei bambini», sottolineano Tonio De Nitto e Raffaella Romano, che curano la direzione artistica e organizzativa del festival. «È un invito a fermarsi, ad abbassarsi alla loro altezza, a guardare il mondo da un altro punto di vista. Per questo i bambini dell’immagine disegnata da Annalisa Manfredi urlano a squarciagola: perché la loro voce è energia, desiderio, immaginazione che chiede di essere accolta. Il Festival Kids compie dodici anni e diventa quasi adolescente. Crescono gli spettacoli, le compagnie straniere, le attività dedicate ai più piccoli, i laboratori del Kids Village, le collaborazioni e — lo speriamo — anche il nostro pubblico: un popolo curioso, vivo, in movimento».

IL FESTIVAL

Kids – Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni è ideato e organizzato da Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Consiglio regionale della Puglia, Comune di Lecce, Puglia Culture, Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, Fonds Podiumkunsten, TRAC – Teatri di Residenza Artistica, in collaborazione con Assitej Italia, Polo Biblio-Museale di Lecce, Biblioteca OgniBene, BlaBlaBla, Manifatture Knos, Cirknos, Teatro Koreja, Museo Ferroviario della Puglia, Nasca – Teatri di Terra, Chain Reaction, Gessetti e straccetti e altri partner.