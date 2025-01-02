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Volo dalla Turchia a Londra dirottato a Bari: una sedicenne voleva aprire il portellone dell’aereo Nei giorni scorsi l'emergenza nel cielo pugliese

2 Gennaio 2025
noinotizie

Ne dà notizia Quotidiano che riprende quanto descritto da organi di stampa britannici.

Il 27 dicembre il volo EasyJet da Antalya a Londra è stato caratterizzato da minuti di terrore proprio mentre l’aereo sorvolava la Puglia.

Una ragazza di sedici anni voleva aprire il portellone. L’aereo ha cambiato immediatamente rotta per effettuare un atterraggio di emergenza al “Karol Wojtyla” di Bari.

Secondo Quotidiano, la compagnia aerea ha confermato l’accaduto con un portavoce che ha parlato di comportamento inappropriato di un passeggero.

 

 

 

 

 

 


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