Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:



Sarà presentato giovedì 2 gennaio, alle 17.30, nella cornice del Salotto Cinese (Sala degli Uccelli) di Palazzo Ducale, su iniziativa dell’Assessorato alle Attività Culturali, il romanzo “Gli incarnati” dello scrittore martinese Alessio Caliandro (Rubbettino editore).

Gli incarnati, finalista alla XXXVI edizione del Premio Italo Calvino, mette in scena il conflitto inaggirabile tra repressione e desiderio all’origine del freudiano “disagio della civiltà”. Al centro del romanzo è il corpo che, attraverso l’azione dei principali personaggi, guida una rivoluzione impossibile della carne verso una riappropriazione della sua forza pulsionale dopo millenni di inibizioni.

Il protagonista de Gli incarnati, in perenne fuga dalle proprie frustrazioni quotidiane, si muove, sullo sfondo di una Roma distopica e alienante, grigia e cupa fino alle fondamenta, con un’energia inquieta, seguendo un ritmo abitudinario e apatico fin quando non verrà colto da un’irrazionale e travolgente attrazione per una giovane lavavetri di etnia rom, da lui soprannominata “Regina”. Tale desiderio diverrà così incontenibile da condurlo a mutare nel corpo. All’interno di questo viaggio allucinato saranno la ricerca di un desiderio puro e l’irrefrenabile pulsione primordiale degli istinti a guidarlo nella liberazione da ogni convenzione sociale e familiare.

Gli incarnati affronta un tema molto complesso e affascinante: l’emersione delle pulsioni primitive e il recupero di un’intelligenza legata al corpo, alla carne, una sorta di rivincita contro la cultura occidentale basata sulla preminenza dello spirito e su un logocentrismo repressivo e totalizzante. L’autore, Alessio Caliandro, racconta una contro-utopia in cui viene presagita un’esperienza di vita impossibile, tragicamente desiderabile e inconcepibile al tempo stesso. La sua prosa lucida, accurata e minuziosa restituisce, attraverso una precisa attenzione ai dettagli, un senso di disturbo, quasi di malessere. Un’epica ovidiana, nascosta nei concreti mutamenti del protagonista, ribaltata da continui scatti estetici, meditati, giustamente cadenzati. Lampi di luce che richiamano alla memoria riferimenti cinematografici, da David Cronenberg a David Lynch.

All’incontro di presentazione interverranno:

Carlo Dilonardo: Assessore alle Attività Culturali e Spettacolo

Michelangelo Zizzi: poeta e critico letterario

Dialogherà con l’autore il giornalista Eugenio Caliandro (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Letture a cura di Rosa Elenia Stravato

Alessio Caliandro (1977) è originario di Martina Franca e vive a Roma, dove si è laureato in Filosofia e in Studi storico-religiosi. Ha collaborato con “Nuovi Argomenti” e pubblicato il saggio di storia delle religioni Il Prete Gianni e la performatività del mito. Nel 2023, con Gli incarnati, è stato finalista della XXXVI edizione del Premio Italo Calvino.

“Esprimiamo grande apprezzamento e soddisfazione per la disponibilità di Alessio Caliandro, nostro concittadino, autore di questo romanzo finalista di un premio così prestigioso. Proseguiamo nella valorizzazione dei talenti del nostro territorio che continuano ad affermarsi in ogni campo del sapere e della cultura”, dichiara l’Assessore alle Attività Culturali Carlo Dilonardo.