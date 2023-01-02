Di Nino Sangerardi:

La Regione , tramite il Dirigente vicario Sezione Mobilità Sostenibile, pochi giorni fa prende atto della progettazione inerente “Mob 5. Pista ciclabile urbana Poggiorsini” inviata dal Comune medesimo nonché soggetto attuatore, e determina il finanziamento di euro 400.000,00.

Operazione che rientra nell’Accordo di programma Strategia aree interne dell’Alta Murgia sottoscritto da Regione e sindaco di Poggiorsini a fine dicembre 2021, ente capofila tra i Comuni di Minervino Murge e Spinazzola.

Una Strategia nazionale che ha il duplice obiettivo di adeguare la quantità e qualità dei servizi di istruzione, salute, mobilità(cittadinanza) e sostenere programmi di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di queste zone pugliesi, puntando anche su filiere produttive locali.

Al primo obiettivo vengono assegnate le risorse economiche nazionali previste dalla Legge di stabilità anno 2014, al secondo obiettivo contribuiscono le Regioni destinando i Fondi Europei anno 2014-2020(FSE,FESR, FEASR, FEACAMP).

Inoltre si punta a rafforzare un cambiamento che sia ben radicato “ nello spirito più autentico del territorio, per cui si andranno a sperimentare nuovi approcci contribuendo a sviluppare le condizioni, naturali e infrastrutturali, per poter riscoprire le tradizioni e identità di paesi e territori e viverli come opportunità per un processo di rilancio : luogo di eccellenza per l’integrità ambientale caratterizzata da un’economia vivace, al passo con i tempi.

Regione Puglia ha aderito alla Strategia aree interne individuando i Monti Dauni quale area pilota, il Sud Salento come seconda area, il Gargano e l’Alta Murgia rispettivamente terza e quarta area d’interesse.

Il 30 ottobre 2020 il Comitato tecnico Aree Interne, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ratifica la Strategia Aree Interne dell’Alta Murgia.

La convenzione, firmata dalle parti a fine anno 2021, in merito al tema della Mobilità contempla la realizzazione di tre interventi:

-Mob5. Pista ciclabile urbana Poggiorsini, importo euro 400.000,00, soggetto attuatore Comune di Poggiorsini

-Mob6. Percorso ciclabile escursionistico- mountain bike Cave di Bauxite Spinazzola, importo euro 552.897,80, soggetto attuatore Comune di Spinazzola

-Mob7. Percorso escursionistico-ciclabile Grotta San Michele- Santuario del Sabato Minervino Murge, importo euro 403.300,00, soggetto attuatore Comune di Minervino Murge.

(foto: fornita da Nino Sangerardi)