Marcello Rollo, ex assessore al Turismo della Regione Puglia, è morto dopo una lunga malattia all’ospedale Perrino di Brindisi. Iniziò la carriera politica nelle file della Democrazia cristiana ricomprendo la carica di consigliere e di assessore comunale. Nel 1994 aderì a Forza Italia: dapprima entrò nella Giunta provinciale brindisina, poi arrivarono l’elezione in Consiglio regionale e l’ingresso nel governo guidato dall’eurodeputato Raffaele Fitto. «Sono profondamente colpito dalla scomparsa dell’amico Marcello Rollo, con cui ho condiviso gran parte del mio percorso umano e politico- afferma in una nota il parlamentare di Fi, Mauro D’Attis-. Sono certo di interpretare il dolore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, a nome mio e di tutta Forza Italia Puglia. Siamo vicini con affetto alla moglie Angela, ai figli e a tutti i suoi cari. È una brutta giornata, ma Marcello resterà per sempre nei nostri ricordi. Non lo dimenticheremo».