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Lecce-Juventus, Juventus next gen-Taranto, Monopoli-Avellino, la serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi

1 Dicembre 2024
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Esordio casalingo di Marco Giampaolo che dopo avere debuttato con il successo a Venezia deve affrontare (ore 20,45) con il suo Lecce la Juventus.

Singolare coincidenza oggi, per una pugliese che se la vede con i grandi un’altra che affronta i piccoli: Juventus next gen-Taranto per il campionato di calcio di serie C girone C. Inizio ore 17,30. Domani si giocherà invece Monopoli-Avellino con inizio alle 20,30.

Serie D girone H: Costa d’Amalfi-Ischia, Gravina in Puglia-Fidelis Andria, Palmese-Nardò, Real Acerrana-Manfredonia (ore 14,30); Casarano-Francavilla in Sinni, Città di Fasano-Angri, Virtus Francavilla Fontana-Matera (ore 15); Martina-Ugento (ore 15,30); Brindisi-Nocerina (ore 16).

 

 

 

 

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