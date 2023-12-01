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8 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte e forti mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

1 Dicembre 2023
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri e montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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