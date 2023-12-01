Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri e montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
8 Maggio 2026Bari: playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B, ultima giornata: i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta. Frosinone in serie A