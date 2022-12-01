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Puglia, maltempo: Salento codice arancione, dalla Bat al tarantino codice giallo per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo

1 Dicembre 2022
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Non solo il Salento ma anche la parte ionica della Calabria è gravata da codice arancione oggi (immagine home page: tratta da tweet del dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore più meridionale dellar Puglia, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della regione, con quantitativi cumulati deboli. Venti: da forti a burrasca nord-orientali sulla Puglia meridionale, tendenti ad attenuazione.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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