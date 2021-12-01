La maggioranza di centrosinistra che sostiene il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, perde due seggi passando da 29 a 27. La conferma arriva dal Tar, che ha accolto i ricorsi presentati da due candidati non eletti. Mario Pendinelli (Popolari con Emiliano) e Peppino Longo (Con) lasceranno via Gentile a beneficio di Antonio Paolo Scalera (La Puglia domani) e Vito De Palma (Forza Italia) della circoscrizione elettorale di Taranto. Sulla questione potrebbe essere chiamato a esprimersi il Consiglio di Stato.