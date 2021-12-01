Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 01 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 105
Provincia di Bat: 13
Provincia di Brindisi: 54
Provincia di Foggia: 98
Provincia di Lecce: 40
Provincia di Taranto: 58
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -1
4.118
Persone attualmente positive
134
Persone ricoverate in area non critica
21
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.263
Provincia di Bat: 28.785
Provincia di Brindisi: 22.308
Provincia di Foggia: 49.661
Provincia di Lecce: 33.197
Provincia di Taranto: 42.943
Residenti fuori regione: 1.050
Provincia in definizione: 544