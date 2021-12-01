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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 279751 positivi a test corona virus, incremento di 367 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

1 Dicembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 01 dicembre 2021

367

Nuovi casi

22.089

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 105
Provincia di Bat: 13
Provincia di Brindisi: 54
Provincia di Foggia: 98
Provincia di Lecce: 40
Provincia di Taranto: 58
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -1
4.118

Persone attualmente positive

134

Persone ricoverate in area non critica

21

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

279.751

Casi totali

4.800.675

Test eseguiti

268.747

Persone guarite

6.886

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.263
Provincia di Bat: 28.785
Provincia di Brindisi: 22.308
Provincia di Foggia: 49.661
Provincia di Lecce: 33.197
Provincia di Taranto: 42.943
Residenti fuori regione: 1.050
Provincia in definizione: 544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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