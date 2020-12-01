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Puglia: 55979 positivi a test corona virus, incremento di 1659 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

1 Dicembre 2020
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 1 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 9.820 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.659 casi positivi: 577 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 567 in provincia di Foggia, 78 in provincia di Lecce, 159 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 34 decessi: 14 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati  794.335 test.

14.696 sono i pazienti guariti.

39.766 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 55.979, così suddivisi:

21.416 nella Provincia di Bari;

6.362 nella Provincia di Bat;

3.915 nella Provincia di Brindisi;

13.156 nella Provincia di Foggia;

4.197 nella Provincia di Lecce;

6.567 nella Provincia di Taranto;

364 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 1.12.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/UlqY8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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