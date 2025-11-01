rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Basilicata, crisi idrica: verso le interruzioni nell’erogazione di acqua, anche a Matera Acquedotto lucano, comunicazione a una decina di Comuni

1 Novembre 2025
matera

Acquedotto lucano lo ha comunicato ai Comuni di Atella, Barile, Filiano, Lavello, Matera, Melfi, Montescaglioso, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rionero in Vulture e Venosa. A metà novembre scatteranno ulteriori riduzioni della pressione e anche interruzioni nell’erogazione di acqua, prettamente notturne. La crisi idrica impone di prendere misure via via più drastiche.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

pasquale natuzzi jr

L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori (c’è da sperare che sia falso) Inqualificabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione