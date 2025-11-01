Acquedotto lucano lo ha comunicato ai Comuni di Atella, Barile, Filiano, Lavello, Matera, Melfi, Montescaglioso, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rionero in Vulture e Venosa. A metà novembre scatteranno ulteriori riduzioni della pressione e anche interruzioni nell’erogazione di acqua, prettamente notturne. La crisi idrica impone di prendere misure via via più drastiche.