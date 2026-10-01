Di seguito il comunicato:

Un sostegno ai dipendenti per fronteggiare il rincaro del carburante: è la nuova iniziativa del Gruppo Industriale Plastic-Puglia, che dal 1° ottobre riconosce ai lavoratori che raggiungono lo stabilimento in auto un contributo di 50 centesimi per ogni litro di carburante, calcolato sulla distanza percorsa ogni giorno tra casa e lavoro.

L’importo è stato fissato sulla differenza tra il prezzo del carburante prima dei recenti rincari e quello attuale alla rete Eni. Con questo contributo l’azienda interviene su una delle spese che pesano di più sui bilanci familiari, soprattutto per i lavoratori che abitano lontano dalla sede di Monopoli.

«Non è soltanto un contributo economico, ma un segnale concreto di vicinanza ai nostri dipendenti – afferma il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente del Gruppo Industriale Plastic-Puglia – soprattutto per alleviare i gravi bisogni emergenti in conseguenza del caro carburanti, che incide significativamente sullo stipendio. Abbiamo ritenuto giusto fare la nostra parte per alleggerire questo peso».

L’iniziativa si inserisce nel percorso di welfare che Plastic-Puglia ha sviluppato negli anni e che ha avuto una delle sue espressioni più significative nel Premio Nascita “Lilly Colucci”, istituito nel 2019 in memoria della figlia del fondatore. Il premio è riconosciuto ai dipendenti ai quali nasce un figlio, e consiste nella somma di 2.000 euro una tantum, a cui si aggiunge un contributo mensile di 400 euro per i primi 20 mesi del bambino: in tutto, 10mila euro. Proprio nell’ultima settimana, il riconoscimento è stato assegnato a due dipendenti dell’azienda per la nascita delle piccole Cloe e Francesca.

Plastic-Puglia, azienda leader nel settore dell’irrigazione a goccia, è stata fondata a Monopoli nel 1967 dal Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci. Oggi il Gruppo conta oltre 200 dipendenti ed è presente sui mercati internazionali con i propri prodotti per l’irrigazione. Nel 2027 l’azienda celebrerà i 60 anni di ininterrotta attività, un traguardo che segna sei decenni di storia industriale, innovazione e crescita.