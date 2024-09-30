Di seguito il comunicato:

Figura chiave nel teatro del XX secolo, Grotowski è stato regista teatrale e teorico polacco. La sua influenza nel mondo del teatro è stata enorme, poiché ha aperto nuove prospettive sul potenziale dell’attore, sulla relazione tra spettatore e performer e sulla natura stessa del teatro come forma artistica. A 25 anni dalla scomparsa, il Teatro Koreja dedica 5 giornate internazionali di studio e pratica alla figura del grande Maestro polacco.

Il progetto RIPENSARE GROTOWSKI realizzato in collaborazione con l’Università del Salento – nell’ambito del Progetto L’Arte come Veicolo finanziato dai Progetti Speciali 2024 Teatro del Ministro della Cultura – sarà un’importante occasione di incontro e confronto con ospiti di livello internazionale: 5 spettacoli, 2 giorni di Convegno Studi e poi incontri, presentazioni, workshop e masterclass per esplorare in profondità l’eredità e il pensiero di Grotowski.

Mario Biagini, Jaroslaw Fret, François Kahn, Ferruccio Marotti, Carla Pollastrelli, Franco Perrelli sono solo alcuni degli illustri studiosi che dall’1 al 5 ottobre 2024 si alterneranno con l’obiettivo di tracciare un filo rosso tra punti di vista teorici di illustri studiosi e la pratica di tutti quegli artisti che hanno collaborato con Grotowski, partecipando ai suoi seminari e ai suoi incontri, senza tralasciare coloro che, semplicemente, ne hanno ereditato la lezione.

Al centro del progetto, giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2024 , presso il MuSA (Museo Storico-Archeologico) dell’Università del Salento si svolgerà il CONVEGNO STUDI curato da Francesco Ceraolo (Docente in Discipline dello Spettacolo – Università del Salento), Simone Dragone (Assegnista di ricerca – Università del Salento) e Salvatore Tramacere (Direttore artistico del Teatro Koreja) a cui parteciperanno illustri studiosi come Marco De Marinis (Università di Bologna), Dariusz Kosiński (Jagiellonian University di Cracovia), Lorenzo Mango (Università di Napoli “L’Orientale”), Massimo Marino (Università di Bari), Ferruccio Marotti (Università di Roma “La Sapienza”) e Franco Perrelli (Università di Bari).

A questi si uniranno attori, registi e critici di calibro internazionale come Mario Biagini (Accademia dell’Incompiuto), Jaroslaw Fret (direttore del Grotowski Institute di Breslavia), Francois Kahn (regista e pedagogo francese), Renata Molinari (dramaturg e critica teatrale), Carla Pollastrelli (curatice e traduttrice dei testi di Grotowski) e Przemysław Wasilkowski (attore e regista polacco). L’attività è parte del PRIN Archives of “Floating Islands”. Mapping Third Theatre in Puglia and Sicily (BANDO 2022 PNRR, PROT. P2022PLEJ_001).

5 gli spettacoli in programma alle 20.45, ai Cantieri Teatrali Koreja: martedì 1 ottobre Domenico Castaldo sarà in scena con LE PECORE DELLA LUNA, spettacolo corale sulla relazione tra uomo, cielo e terra, attraverso canti, testi poetici e scientifci, Le pecore della Luna è ispirato dalla citazione del maestro armeno G.I.Gurdjieff; mercoledì 2 ottobre sarà la volta di Mario Biagini con LA GINESTRA: da Leopardi uno spettacolo che è, al tempo stesso, manifesto poetico e politico. Giovedì 3 ottobre doppio appuntamento alle 17.00 con CUMPANAGGIU, IL PANE E IL RESTO uno spettacolo sensoriale del Teatro Koreja per raccontare la filosofa di un territorio e i suoi prodotti tipici, commestibili e non, a partire dal pane, personaggio centrale. A seguire Teatri di Bari presenta BARABBA, lo spettacolo che tratto dal testo di Antonio Tarantino, racconta la sua storia in un dissacrante flusso di coscienza a ritroso. venerdì 4 ottobre François Kahn (Francia) sarà in scena con IL CANE, un monologo tratto da Le indagini di un cane di Franz Kafka,

Nell’ambito degli incontri, mercoledì 2 ottobre alle ore 17.30 presso l’Ex Convento delle Clarisse a Galatina (Le), sarà possibile assistere alla proiezione del film Il Principe Costante con gli approfondimenti di Carla Pollastrelli, Studiosa del teatro di Jerzy Grotowski che, sabato 5 ottobre alle ore 18 presenterà TESTI 1954-1998, edizione italiana degli scritti di Jerzy Grotowski.

Venerdì 4 ottobre alle ore 17 presso la Biblioteca Bernardini è prevista la visita guidata (con prenotazione obbligatoria) al LIVING ARCHIVE FLOATING ISLANDS (LAFLIS) l”Archivio vivente della Fondazione Barba-Varley e dell’Odin Teatret.