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Crisi idrica: interrotta nella notte l’erogazione per 26 Comuni fra Campania e Puglia Fonte del Matese

1 Ottobre 2024
noinotizie

In 26 Comuni fra Campania e Puglia, nella notte, è stata interrotta l’erogazione idrica. I gestori della fonte del Matese hanno comunicato con urgenza alle amministrazioni locali la necessità di ridurre l’erogazione perché l’acqua scarseggia. In caso di persistenza delle condizioni l’interruzione potrebbe riguardare anche le ore diurne.


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