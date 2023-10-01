rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Bari-Como, la serie C girone C e la serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

1 Ottobre 2023
Screenshot 20220828 213417

Si gioca al “San Nicola” con inizio alle 16,15. Il Bari affronta il Como per provare a mettersi in moto in un campionato di calcio di serie B che finora non ha dato grandi soddisfazioni ai pugliesi.

Serie C girone C: ieri Latina-Brindisi 1-3. Rinviata Taranto-Audace Cerignola a causa del problema dello stadio “Iacovone” con parte della curva sud che si incendiò durante Taranto-Foggia. Fra le partite in programma oggi: Foggia-Turris, Juve Stabia-Monopoli e Virtus Francavilla Fontana-Giugliano.

Serie D girone H: tra le gare odierne Bitonto-Città di Fasano, Città di Gallipoli-Paganese, Fidelis Andria-Gravina in Puglia, Gelbison-Martina, Manfredonia-Angri, Nardò-Barletta, Palmese-Casarano, Rotonda-Team Altamura.

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 2026 05 06 alle 15.53.07

“Felicità”, girata a Polignano a Mare la nuova serie tv polacca Sarà in onda su Telewizjapolska

FB IMG 1778079600553

Morte di Evaristo Beccalossi, che giocò nel Barletta "Tanto caro alla nostra comunità"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione