Si gioca al “San Nicola” con inizio alle 16,15. Il Bari affronta il Como per provare a mettersi in moto in un campionato di calcio di serie B che finora non ha dato grandi soddisfazioni ai pugliesi.
Serie C girone C: ieri Latina-Brindisi 1-3. Rinviata Taranto-Audace Cerignola a causa del problema dello stadio “Iacovone” con parte della curva sud che si incendiò durante Taranto-Foggia. Fra le partite in programma oggi: Foggia-Turris, Juve Stabia-Monopoli e Virtus Francavilla Fontana-Giugliano.
Serie D girone H: tra le gare odierne Bitonto-Città di Fasano, Città di Gallipoli-Paganese, Fidelis Andria-Gravina in Puglia, Gelbison-Martina, Manfredonia-Angri, Nardò-Barletta, Palmese-Casarano, Rotonda-Team Altamura.